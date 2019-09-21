Это гол в свои ворота, - Жадан об увольнении Вьятровича из Украинского института национальной памяти

21 сентября, 2019, 22:49

Писатель Сергей Жадан назвал тревожным звоночком увольнение Владимира Вьятровича с должности главы Украинского института национальной памяти ошибкой

Об этом Сергей Жадан заявил во Львове во время Форума издателей, сообщает "Укринформ".

"Увольнение Вьятровича - это гол в свои ворота. По моему мнению, Вятрович как раз тот человек, который имеет видение, имеет стратегию в той области, в которой он работает, и, я убежден, будет работать и дальше. Это человек, который успел многое сделать и который бы сделал дальше много. Я думаю, что он будет еще и дальше делать, но в каком-то другом формате ", - сказал Жадан.

Увольнение Вьятровича он считает тревожным звоночком от новой власти.

"В принципе, у нас есть много вопросов к новой власти относительно стратегии в отношении видения, о том, куда мы будем двигаться, о том, от чего мы отказываемся, и дальше поддерживаем. И увольнение Вьятровича в этом смысле можно рассматривать как очень тревожный звоночек ", - убежден Жадан.