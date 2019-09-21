Это гол в свои ворота, - Жадан об увольнении Вьятровича из Украинского института национальной памяти
Об этом Сергей Жадан заявил во Львове во время Форума издателей, сообщает "Укринформ".
"Увольнение Вьятровича - это гол в свои ворота. По моему мнению, Вятрович как раз тот человек, который имеет видение, имеет стратегию в той области, в которой он работает, и, я убежден, будет работать и дальше. Это человек, который успел многое сделать и который бы сделал дальше много. Я думаю, что он будет еще и дальше делать, но в каком-то другом формате ", - сказал Жадан.
Увольнение Вьятровича он считает тревожным звоночком от новой власти.
"В принципе, у нас есть много вопросов к новой власти относительно стратегии в отношении видения, о том, куда мы будем двигаться, о том, от чего мы отказываемся, и дальше поддерживаем. И увольнение Вьятровича в этом смысле можно рассматривать как очень тревожный звоночек ", - убежден Жадан.
- Напомним, 18 сентября Владимир Вятрович ушел с должности после пяти с половиной лет работы во главе УИНП.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!