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Espreso.tvОбществоДвижение транспорта по Крещатику будет запрещено на все выходные

Движение транспорта по Крещатику будет запрещено на все выходные

В Киеве на Крещатике с 9:00 субботы, 21 сентября 2019 года, до 19:00 воскресенья, 22 сентября, пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя, в связи с чем движение автотранспорта по этой улице будет перекрыто

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как говорится в распоряжении в КГГА №1033, будут проведены соревнования "Самый сильный пожарный-спасатель Украины. Киев-2019".

"В связи с мероприятием предусмотрен запрет движения всех видов транспорта с 22:00 20 числа в 23:00 22 сентября на улице Крещатик - от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной", - говорится в сообщении.

Мероприятие организовано для популяризации профессии пожарного-спасателя среди жителей и гостей столицы, повышение психологической устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях сотрудников Государственной службы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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