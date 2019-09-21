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Espreso.tvКультураЧубай. Украина. Любовь: во Львове почтили культового поэта. Фоторепортаж

Чубай. Украина. Любовь: во Львове почтили культового поэта. Фоторепортаж


фото: Фото Олени Чернінької
Во Львове отметили 70-летие со дня рождения культового украинского поэта Григория Чубая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В арт-вечере в театре имени Заньковецкой приняли участие Соломия Чубай, Виктор Морозов и Сергей Жадан.

Прозвучали произведения классиков - Василия Стуса, Григория Чубая, Николая Винграновского, Павла Тычины, Леси Украинский. А также произведения современных украинских художников - Натальи Белоцерковец, Сергея Жадана, Юрия Издрика, Марианны Кияновской и Марьяны Савки под аккомпанемент симфонического оректру INSO-lviv и группы "Джалапита".

Также состоялась презентация альбома-книги POETY Соломии Чубай, которая включает 10 песен-симфоний, написанных в культовых текстов украинской литературы; поэму Григория Чубая "Вертеп" в исполнении Юрия Андруховича и Сергея Жадана, а также поэму "Отыскание причастного" в авторском исполнении Григория Чубая.

Руслана (Григорий Петрович Чубай-Гетман 1949-1982) - украинский поэт, переводчик, художник, искусствовед. Лидер львовского андеграунда 1960-80 годов, издатель альманаха "Сундук". Автор поэтических книг "Говорить, молчать и говорить снова", "Плач Иеремии", "Скороговорка не для волка", "Пятикнижие".

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