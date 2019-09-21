20 сентября на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - трое раненых, один травмирован
Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 21 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили украинские военные.
Огонь велся оккупантами вблизи 13 населенных пунктов:
Новотроицкое,
Новогнатовка,
Красногоровка,
Марьинка,
Водяное,
Павлополь,
Авдеевка,
Новолуганское,
Крымское,
Южное,
Станица Луганская,
Майорск,
Новозвановка.
Как следствие, за минувшие сутки трое военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже трижды раза нарушили режим прекращения огня:
дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
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