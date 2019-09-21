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Espreso.tvОбщество20 сентября на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - трое раненых, один травмирован

20 сентября на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - трое раненых, один травмирован


фото: Дзеркало тижня
20 сентября 2019 года вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 21 сентября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - отметили украинские военные.

Огонь велся оккупантами вблизи 13 населенных пунктов:

Новотроицкое,

Новогнатовка,

Красногоровка,

Марьинка,

Водяное,

Павлополь,

Авдеевка,

Новолуганское,

Крымское,

Южное,

Станица Луганская,

Майорск,

Новозвановка.

Как следствие, за минувшие сутки трое военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирование.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники уже трижды раза нарушили режим прекращения огня:

дважды неподалеку Водяного - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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