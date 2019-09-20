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Espreso.tvОбществоЖизнь после выигрыша: как домохозяйка из Умани тратит выигранный в "Лото-Забава" миллион

Жизнь после выигрыша: как домохозяйка из Умани тратит выигранный в "Лото-Забава" миллион

Семья Здиоруков из Умани уже год как выиграла миллион! Семье повезло в 977-м тираже "Лото-Забава" от 29 апреля 2018 года

Ирина вспоминает, что сначала не могла поверить в свою удачу. Супруги признаются, что жизнь после выигрыша существенно изменилась, а их мечты стали реальностью. Самое главное - приобрели новенький трактор - незаменимую машину в хозяйстве. А в мае миллионеры легковую машину сменили на более удобный внедорожник. Кроме того, семейство сделало ремонт в доме под Уманью, куда и переехали. А также привели в порядок приусадебный участок.

Теперь жизнь до выигрыша вспоминают, как сон: играть в лотерею семья начала более 10 лет назад. Еженедельно покупали два или три билета, но ни разу не выигрывали крупных сумм. Когда Ирина узнала, что выиграла миллион - сразу рассказала об этом дочери и мужу. Семья не верила в выигрыш до приглашения Ирины в Киев.
Кроме чека на миллион новоиспеченных богачей в столице ждала эксклюзивная подарочная программа «Два дня из жизни миллионера» от «Клуба Миллионеров «М.С.Л.». Профессиональная фотосессия, прогулка на белоснежном лимузине, статусные рестораны, проживание в гостинице, построенной на средства от лотерей, SPA-салон, участие в прямом эфире «Лото-Забава», обед в ресторане с любимыми ведущими - все это подарил лотерейный оператор в память о выигрыше и для того, чтобы показать, какая она - жизнь настоящих миллионеров. А гвоздем программы стал незабываемый мастер-класс по гольфу. Ольга Здиорук, дочь миллионера, признается: «Мама вообще в шоке, пищала как ребенок!».
Победительница уверена: в следующий раз приедет еще и за джекпотом в 3 миллиона гривень. Ведь оставлять любимый лотерейный досуг не планирует и продолжает играть дальше.

 

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