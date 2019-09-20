Зеленский назначил главу Службы внешней разведки
"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Валерий Евдокимов родился 17 ноября 1969 года в г. Ровно. Окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины и Киево-Могилянскую бизнес-школу. Проходил военную службу в Пограничных войсках Украины, Управлении государственной охраны Украины и Государственной пограничной службе Украины, занимал должность начальника управления информации администрации ГПСУ.
В 2013 году, указом тогда еще президента Виктора Януковича Евдокимову было присвоено звание генерал-майора. В 2017 году президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого.
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