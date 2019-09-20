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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главу Службы внешней разведки

Зеленский назначил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Валерия Евдокимова

"Назначить Евдокимова Валерия Владимировича главой Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Валерий Евдокимов родился 17 ноября 1969 года в г. Ровно. Окончил Институт Пограничных войск Украины, Национальную академию Службы безопасности Украины и Киево-Могилянскую бизнес-школу. Проходил военную службу в Пограничных войсках Украины, Управлении государственной охраны Украины и Государственной пограничной службе Украины, занимал должность начальника управления информации администрации ГПСУ.

В 2013 году, указом тогда еще президента Виктора Януковича Евдокимову было присвоено звание генерал-майора. В 2017 году президент Петр Порошенко наградил Евдокимова орденом Даниила Галицкого.

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