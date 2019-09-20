В Ивано-Франковске аварийно сел самолет "Валенсия - Киев"
20 сентября, 2019, 10:47
Вечером 19 сентября, в 21:37, в международный аэропорт "Ивано-Франковск" совершил аварийную посадку авиарейс "Валенсия - Киев"
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Общее количество пассажиров самолета (в том числе экипаж) 90 человек.
К месту происшествия выезжали пожарные, смена оперативно-координационного центра и оператор. В 21:44 для подразделений спасательных служб подали команду - отбой.
Причина аварийной посадки - освещение датчика о неисправности шасси.
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