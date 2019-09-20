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Espreso.tvОбществоВ Вашингтоне произошла стрельба: один погибший, шестеро пострадавших

В Вашингтоне произошла стрельба: один погибший, шестеро пострадавших

В американской столице Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще шесть получили ранения

Об этом сообщает телеканал Fox 5.

На место происшествия прибыли служба "скорой помощи" и полиция. Все раненые были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.

Кроме того, на место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

 

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