В Вашингтоне произошла стрельба: один погибший, шестеро пострадавших
20 сентября, 2019, 11:10
В американской столице Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще шесть получили ранения
Об этом сообщает телеканал Fox 5.
На место происшествия прибыли служба "скорой помощи" и полиция. Все раненые были доставлены в больницу, двое из них в тяжелом состоянии.
Кроме того, на место происшествия были вызваны сотрудники убойного отдела. Других подробностей происшествия пока не сообщается.
Multiple people being taken to the hospital in Columbia Heights. @PoPville pic.twitter.com/JG9XG7Fchb- Chris G. Collison (@chriscollison) 20 сентября 2019 г.
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