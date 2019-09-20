В столице возле общежития нашли мертвого мужчину
20 сентября, 2019, 11:12
Возле общежития в Дарницком районе Киева нашли мертвым мужчину
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Отмечается, что компания приятелей вечером употребляла спиртные напитки, после чего стали расходиться.
Погибший остался вместе с двумя мужчинами. Однако утром у здания его нашли бездыханным с многочисленными ушибами и ссадинами.
В комнате, где выпивали товарищи, полицейские обнаружили следы крови.
На месте работают следователи, которые пытаются выяснить обстоятельства смерти мужчины.
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