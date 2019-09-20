В столице депутата Киевсовета ударили по голове кирпичом
20 сентября, 2019, 08:50
Злоумышленника задержали на месте
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
От депутата Киевсовета поступило сообщение в полицию о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.
Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.
После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.
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