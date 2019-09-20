В столице депутата Киевсовета ударили по голове кирпичом

20 сентября, 2019, 08:50

Злоумышленника задержали на месте

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

От депутата Киевсовета поступило сообщение в полицию о незаконном строительстве на улице Железнодорожной. На вызов выехала следственно-оперативная группа управления полиции.

Во время общения с правоохранителями к депутату подошел неизвестный и ударил кирпичом по голове. Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и предоставления объяснений.

После получения справки от врачей о состоянии здоровья пострадавшего будет дана правовая квалификация события.