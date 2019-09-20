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Espreso.tvОбществоВ школах не будет полного обучения на венгерском языке, - Пристайко

В школах не будет полного обучения на венгерском языке, - Пристайко


фото: hromadske
Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что детям нацменьшинств нужна отдельная программа обучения

Об этом он заявил в интервью Европейской правде .

"100% обучения на венгерском языке не будет. Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам - это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины", - добавил Пристайко.

Министр поблагодарил за помощь и содействие наших венгерских партнеров, но добавил, что Украина решает вопросы, относящиеся к компетенции нашего государства - для того, чтобы граждане были защищены.

"И о том, насколько мы расширяем их права или сужаем, мы обязательно будем говорить с нашей общиной. Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им об этом напоминали ", - заявил министр.

Он также отметил, что гражданин Украины должен иметь право и возможность общаться и с другими (украинцами), и с органами власти, и занять какую-то позицию в этом государстве. А замыкать (венгерскую часть Закарпатья) в анклав - это контрпродуктивно, и такого нигде нет.

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