В школах не будет полного обучения на венгерском языке, - Пристайко

20 сентября, 2019, 17:32

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что детям нацменьшинств нужна отдельная программа обучения

Об этом он заявил в интервью Европейской правде .

"100% обучения на венгерском языке не будет. Мы сказали совершенно четко нашим венгерским партнерам - это абсолютно нереально и этого не будет, чтобы был создан такой конгломерат внутри Украины", - добавил Пристайко.

Министр поблагодарил за помощь и содействие наших венгерских партнеров, но добавил, что Украина решает вопросы, относящиеся к компетенции нашего государства - для того, чтобы граждане были защищены.

"И о том, насколько мы расширяем их права или сужаем, мы обязательно будем говорить с нашей общиной. Мы можем иногда посоветоваться с венгерскими партнерами, но в итоге это будет наше решение. Сто раз им об этом напоминали ", - заявил министр.

Он также отметил, что гражданин Украины должен иметь право и возможность общаться и с другими (украинцами), и с органами власти, и занять какую-то позицию в этом государстве. А замыкать (венгерскую часть Закарпатья) в анклав - это контрпродуктивно, и такого нигде нет.