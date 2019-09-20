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Espreso.tvОбществоВ Саудовской Аравии умер свергнутый президент Туниса

В Саудовской Аравии умер свергнутый президент Туниса


фото: REUTERS
Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, которого сбросили во время беспорядков "арабской весны", умер в Саудовской Аравии

Об этом агентству AFP сообщили в Министерстве иностранных дел Туниса.

"Нам подтвердили его смерть 30 минут назад", - сказали в министерстве, не раскрывая подробностей.

Адвокат изгнанного 83-летнего президента подтвердил эту информацию, сославшись на членов семьи и врача.

Зин аль-Абидин Бен Али был президентом Туниса с 1987 по 2011 год. В конце 2010 года по стране прокатилась волна протестов. Бен Али бежал из Туниса в Саудовскую Аравию 14 января 2011 года.

Его бегство привело к ряду восстаний по всему региону, свержению египетских и ливийских диктаторов Хосни Мубарака и Муаммара Каддафи.

В 2012 году суд в Тунисе заочно приговорил Бен Али к пожизненному лишению свободы за убийства демонстрантов во время восстания в 2011 году.

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