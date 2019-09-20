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Espreso.tvОбществоВ Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка

В Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка

В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в школе №11. Все пострадавшие употребляли пищу в школьной столовой.

По состоянию на 7 утра 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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