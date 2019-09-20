В Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка
20 сентября, 2019, 10:01
В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика
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