В Одессе в школьной столовой отравились 53 ребенка

20 сентября, 2019, 10:01

В течение 15-19 сентября в городскую инфекционную больницу с предварительным диагнозом пищевое отравление обратилось 53 ученика

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в школе №11. Все пострадавшие употребляли пищу в школьной столовой.

По состоянию на 7 утра 20 сентября на стационарном лечении находится 5 человек.

Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.