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Espreso.tvОбществоВ Луцке ночью горел военный госпиталь, 91 человека эвакуировали

В Луцке ночью горел военный госпиталь, 91 человека эвакуировали

20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

По внешним признакам установили, что пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 кв.м.

Оперативники эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В общем персонал и спасатели эвакуировали 91 человека, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.

Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больницы. Пострадавших от пожара нет.

В 5 утра пожар был ликвидирован.

 

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