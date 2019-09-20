В Луцке ночью горел военный госпиталь, 91 человека эвакуировали
20 сентября, 2019, 09:44
20 сентября в 02:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
По внешним признакам установили, что пожар охватил кровлю больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 кв.м.
Оперативники эвакуировали пациентов и персонал госпиталя. В общем персонал и спасатели эвакуировали 91 человека, из которых 7 больных в тяжелом состоянии и 11 работников госпиталя.
Пациентов госпиталя разместили в Луцкой городской клинической больницы. Пострадавших от пожара нет.
В 5 утра пожар был ликвидирован.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019