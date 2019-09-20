В Киеве снова "минировали" жилые и роддома

20 сентября, 2019, 15:46

Полиция проверяет сообщения о возможном минировании объектов в столице

Об этом сообщает РБК-Украина.

20 сентября киевская полиция проверяет информацию о возможном заминировании жилых домов, детских садов, мостов и ТРЦ.

Сообщение поступило на почту Нацполиции.

"Сегодня поступило письмо на электронный адрес Нацполиции с сообщением о заминировании ряда объектов. Перечень очень содержательный. Проводится проверка", - сообщили в правоохранительных органов.

Также в пресс-службе добавили, что объекты органов государственной власти в перечне отсутствуют.

При этом в СМИ появился список адресов и объектов, которые были заявлены в сообщении. Сообщается о бомбах в жилых домах на проспекте Генерала Ватутина, 3а, улице Привокзальная, 2а, переулке Богдана Хмельницкого, 4, переулке Яновского, 4б, улицы Кемеровская, 67, улице Антоновича, 66, улице Кудряшова, 15, улице Боголюбова, 31, улице Пчелки, 5, на Московской площади, 3, улице Николая Закревского, 95а, переулке Ахтырском, 4, проспекте Победы, 67, улице Марины Расковой, 19.

Также по данным СМИ, в сообщении заявлены киевские роддома (№1, №2, №3, №5, №6), городские клинические больницы №4 и №5 и Онкологический центр, городская клиническая больница №11. Детсады - "Планета детства", Baby Star, "Аристотель", "Монтессори", "Орленок", "Осокорки", "Подснежники", "Лесной колокольчик", "Радуга", "Ромашка", "Гроно".

Также сообщается о "минировании" торговых цетров Gulliver, Ocean Plaza, Globus, Retroville, Метроград, Комод, ЦУМ, Art Mall, Проспект, Караван, Метрополис, Квадрат, Аркадия, Dream Town, Лимон, New Way, Rive Gauche, Магеллан, атмосфера , Променада и Украины.