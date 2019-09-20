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Espreso.tvОбществоВ Киеве более 2000 украинцев вышли на марш за безопасную окружающую среду

В Киеве более 2000 украинцев вышли на марш за безопасную окружающую среду

Более 2000 украинцев из 21 города 20 сентября прошли по улицам столицы и потребовали от президента Зеленского, правительства и новосозданного Министерства энергетики и защиты окружающей среды принять ряд решительных действий, касающихся экологических угроз для Украины

Об этом сообщает ОО "Екодия".

В частности, активисты требовали рассмотреть изменения в энергетике, промышленном животноводстве, транспорте и отхода.х

Активисты сформировали широкую колонну и прошли по центральным улицам столицы, от Михайловской площади через Европейскую и до Банковой.

У Кабинета Министров к молодежи вышел новый министр энергетики и защиты окружающей среды - Алексей Оржель. Он заявил, что "амбициозная климатическая политика будет приоритетом для Украины, а новосозданное министерство будет делать все возможное, чтобы страна достигла ноль выбросов парниковых газов к 2050 году, или даже быстрее".

У офиса Зеленского бастующие передали представителю команды Президента Сергею Мельнику открытое письмо-обращение с шестью требованиями:

  • На 100% возобновляемые источники энергии к 2050 году.
  • Постепенно отказаться от ископаемого топлива, установить дату полного отказа от угля в энергетике, подготовить регионы, зависимые от угольной промышленности, к справедливому переходу, прекратить дотации в убыточную угольную отрасль.
  • Признать энергоэффективность приоритетом №1 в сфере энергопотребления.
  • Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство. Выбросы парниковых газов от сектора животноводства составляют 18% всех выбросов (отходов) от общих загрязнителей воздуха.
  • Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуры в городах. Больше всего в Украине воздух загрязняется от автомобилей и угольной промышленности.
  • Сказать "нет" одноразовому пластику: запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов. Прекратить производство и использование одноразового пластика. Внедрить расширенную ответственность производителей товаров.

К маршу за безопасный климат присоединились 156 государств одновременно.

Среди известных украинцев марш поддерживают: ONUKA, группа theВЙО, Latexfauna, Ульяна Супрун, Alyona Alyona, группа YUKO.

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