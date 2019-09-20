В центре Киева пьяный водитель BMW спровоцировал ДТП
20 сентября, 2019, 07:36
В ночь на 20 сентября в Подольском районе Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля BMW
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла на ул. Набережно-Крещатицкая. Водитель BMW не справился с управлением и въехал в бетонный забор после чего началось возгорание в районе моторного отсека автомобиля.
На место происшествия выехали 2 экипажи пожарных и скорая помощь. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Как выяснилось позже, водитель имел признаки алкогольного опьянения.
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