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Espreso.tvСпортУкраинский боксер перед важным боем радикально сменил имидж

Украинский боксер перед важным боем радикально сменил имидж


фото: REUTERS
Накануне важного поединка против американского боксера Эдриена Бронера Иван Редкач радикально сменил имидж, покрасив волосы в желтый цвет

Об этом боксер сообщил в Instagram.

Украинский боксер Иван Редкач плодотворно готовится к бою против американского боксера Эдриена Бронера. Однако находит время не только для тренировок, накануне украинец патриотически покрасил волосы в символический желтый цвет, чем и поделился с фанами в соцсетях.

Поединок украинца против американца в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен состояться в октябре в США.

29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.

В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neon Team Killer

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

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