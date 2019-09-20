Украинский боксер перед важным боем радикально сменил имидж
20 сентября, 2019, 13:23
Накануне важного поединка против американского боксера Эдриена Бронера Иван Редкач радикально сменил имидж, покрасив волосы в желтый цвет
Об этом боксер сообщил в Instagram.
Украинский боксер Иван Редкач плодотворно готовится к бою против американского боксера Эдриена Бронера. Однако находит время не только для тренировок, накануне украинец патриотически покрасил волосы в символический желтый цвет, чем и поделился с фанами в соцсетях.
Поединок украинца против американца в полусреднем весе (до 66,7 кг) должен состояться в октябре в США.
29-летний Эдриен Бронер является экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях. В январе 2019 года американец уступил легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо.
В активе 32-летнего Редкача 28 боев, 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.
- Напомним, 2 июля украинский боксер Иван Редкач нокаутировал бывшего чемпиона мира американца Девона Александера.
- Ранее, Иван Редкач пообещал нокаутировать экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях американца Эдриена Бронера.
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