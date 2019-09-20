Украинская экономика выросла больше чем прогнозировал Нацбанк
20 сентября, 2019, 19:32
Регулятор ожидал роста на 3%, экономика превысила отметку на 1,6%
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционном отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во II квартале составит 3%.
Основная причина более быстрого роста экономики - более высокие, чем прогнозировалось, темпы роста потребительского спроса.
Ожидаемо ускорился рост в сельскохозяйственном секторе благодаря высокому урожаю.
При этом Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур.
Обновленный макроэкономический прогноз будет опубликован 31 октября.
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