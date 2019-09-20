 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинская экономика выросла больше чем прогнозировал Нацбанк

Украинская экономика выросла больше чем прогнозировал Нацбанк

Регулятор ожидал роста на 3%, экономика превысила отметку на 1,6%

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Фактические темпы роста экономики превысили отметку Национального банка, опубликованную в инфляционном отчете за июль 2019 года. НБУ ожидал, что рост реального ВВП во II квартале составит 3%.

Основная причина более быстрого роста экономики - более высокие, чем прогнозировалось, темпы роста потребительского спроса.

Ожидаемо ускорился рост в сельскохозяйственном секторе благодаря высокому урожаю.

При этом Нацбанк ожидает, что вклад сельского хозяйства в третьем квартале будет ниже из-за снижения урожая масличных культур.

Обновленный макроэкономический прогноз будет опубликован 31 октября.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать