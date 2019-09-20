Украинка проиграла в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе
20 сентября, 2019, 17:10
Украинка Алла Черкасова проиграла в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе представительнице Монголии Батцецег Соронзонболдин
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Известная украинская борец Алла Черкасова уступила в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе, в весовой категории до 68 кг, представительницы Монголии Батцецег Соронзонболдин. Однако, это поражение не помешало украинке получить лицензию на Олимпиаду.
На чемпионате мира по борьбе украинские спортсмены завоевали уже 5 путевок на Олимпиаду, это удалось сделать Оксане Ливач, Александру Хоцяновская, а также борцам греко-римского стиля Жану Беленюку и Ленуру Темирову.
Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.
- 19 сентября украинка Ирина Коляденко получила серебряную награду в категории до 65 кг на своем дебютном чемпионате мира по борьбе в Казахстане.
- Напомним, 18 сентября украинка Алина Бережная стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Казахстане.
- 16 сентября Беленюк победил в финале чемпионата мира по греко-римской борьбе венгра Виктора Льоринца.
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