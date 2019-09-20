Украинка проиграла в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе

20 сентября, 2019, 17:10

Украинка Алла Черкасова проиграла в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе представительнице Монголии Батцецег Соронзонболдин

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Известная украинская борец Алла Черкасова уступила в схватке за бронзу на чемпионате мира по борьбе, в весовой категории до 68 кг, представительницы Монголии Батцецег Соронзонболдин. Однако, это поражение не помешало украинке получить лицензию на Олимпиаду.

На чемпионате мира по борьбе украинские спортсмены завоевали уже 5 путевок на Олимпиаду, это удалось сделать Оксане Ливач, Александру Хоцяновская, а также борцам греко-римского стиля Жану Беленюку и Ленуру Темирову.

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане завершится в воскресенье, 22 сентября.