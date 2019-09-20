У Мартыненко назвали манипуляцией заявление ЦПК о затягивании передачи дела в АКС: "все по процедуре"
Об этом сообщает пресс-служба бывшего депутата Николая Мартыненко.
"ЦПК Шабунина начал разгонять "зраду" о якобы попытке Мартыненко затянуть время. Но это не просто юридическая безграмотность, а очередная ложь и манипуляции в интересах НАБУ", - заявил адвокат Петр Бойко.
По его словам, "единственной юридически правильной процедурой передачи дел в Антикоррупционный суд (АКС) являются переходные положения УПК. В ст.34 указано, что передача дела из суда первой инстанции в АКС должна происходить через направление дела в Апелляционный суд, который должен передать ее в Верховный Суд, а уже он - в Антикоррупционный суд. Другого юридически правильного механизма сейчас не существует".
"Уже были прецеденты, когда после передачи дел в АКС напрямую из районных судов это оспаривалось в суде - и таким образом все затягивалось. Шевченковский райсуд решил сделать все по процедуре - и было бы странно, если бы сторона защиты попыталась этому помешать", - отметил Бойко.
Он напомнил, что Николай Мартыненко более 2-х лет требовал от НАБУ направления этого дела в суд, он еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского иммунитета. "Но НАБУ всячески тянуло время, потому что это дело с самого начала была политическим - как составляющая борьбы против первого постамайданного правительства. Здесь нет ни убытков для государства, ни юридически обоснованного фигурирования Мартыненко - есть проплаченный "черный пиар" и безосновательные обвинения. При рассмотрении дела в Шевченковском райсуде САП его саботировала, прокуроры даже не приходили на заседания и публично заявляли, что не хотят его объективного рассмотрения", - указал адвокат.
У Мартыненко отметили, что он наиболее заинтересован в объективном рассмотрении этого дела в Антикоррупционном суде. "Но НАБУ и его пиар-обслуга пытаются давить на суд политическими средствами, чтобы заставить АКС принять неправовое и незаконное решение", - подчеркнул Петр Бойко.
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