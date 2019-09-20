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Espreso.tvОбществоТолько на рыночных условиях: Украина не исключает покупку газа у Газпрома

Только на рыночных условиях: Украина не исключает покупку газа у Газпрома


фото: kmu.gov.ua
Контракт с российским Газпромом на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время брифинга по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа, передает "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы договорились, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, непосредственно логично связана", - сказал Оржель.

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