Только на рыночных условиях: Украина не исключает покупку газа у Газпрома
20 сентября, 2019, 15:18
Контракт с российским Газпромом на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время брифинга по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа, передает "Интерфакс-Украина".
"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы договорились, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, непосредственно логично связана", - сказал Оржель.
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