Только на рыночных условиях: Украина не исключает покупку газа у Газпрома

20 сентября, 2019, 15:18

Контракт с российским Газпромом на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель во время брифинга по итогам трехсторонних переговоров о транзите газа, передает "Интерфакс-Украина".

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы договорились, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, непосредственно логично связана", - сказал Оржель.