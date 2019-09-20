Синоптик спрогнозировала "скромное" потепление на выходных

20 сентября, 2019, 11:29

На выходных потеплеет до +15

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов", - говорится в сообщении.

Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину, кроме Закарпатья, юго-восточной части и Востока. В рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятны заморозки 0-3 градуса.

Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины.

На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер будет с северо-запада, 5-12 м / с, порывистый.

В Киеве в субботу, 21 сентября, погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью 3 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса, днем около +12 градусов.

В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.