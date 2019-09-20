Синоптик спрогнозировала "скромное" потепление на выходных
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Завтра днем температура воздуха повысится скромно, + 12 + 15 градусов, на юге ожидается + 14 + 19 градусов", - говорится в сообщении.
Изотерма (линия с одинаковой температурой воздуха) в ноль градусов и ниже охватит практически всю Украину, кроме Закарпатья, юго-восточной части и Востока. В рамках этой изотермы ближайшей ночью вероятны заморозки 0-3 градуса.
Дожди в субботу пройдут на Житомирщине, Ровенщине, в Днепропетровской области и в восточной части Украины.
На остальной территории - без существенных осадков.
Ветер будет с северо-запада, 5-12 м / с, порывистый.
В Киеве в субботу, 21 сентября, погода предполагается преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью 3 + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса, днем около +12 градусов.
В воскресенье, 22 сентября, в столице существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.
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