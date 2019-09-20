Силы спецопераций проводят обучение резервистов

20 сентября, 2019, 20:55

В отдельном полку Сил специальных операций продолжаются двухнедельные сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Все резервисты, начиная с 2014 года, уже проходили службу в этом полку в разные волны мобилизации. 98 процентов из них имеют опыт выполнения боевых задач в Донецкой и Луганской областях.

В общем все практические занятия, а это: ведение специальной разведки, огневая подготовка, тактическая медицина, вождение легкобронированных и грузовых автомобилей, инженерная подготовка, происходят на общем тактическом фоне в рамках учений с привлечением подразделений полка.

Итогом собрания станет 20-километровый суточный выход в полном снаряжении в определенный район для выполнения специальных разведывательно-диверсионных задач в условном тылу противника.