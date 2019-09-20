 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСилы спецопераций проводят обучение резервистов

Силы спецопераций проводят обучение резервистов

В отдельном полку Сил специальных операций продолжаются двухнедельные сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Все резервисты, начиная с 2014 года, уже проходили службу в этом полку в разные волны мобилизации. 98 процентов из них имеют опыт выполнения боевых задач в Донецкой и Луганской областях.

В общем все практические занятия, а это: ведение специальной разведки, огневая подготовка, тактическая медицина, вождение легкобронированных и грузовых автомобилей, инженерная подготовка, происходят на общем тактическом фоне в рамках учений с привлечением подразделений полка.

Итогом собрания станет 20-километровый суточный выход в полном снаряжении в определенный район для выполнения специальных разведывательно-диверсионных задач в условном тылу противника.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать