Силы спецопераций проводят обучение резервистов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Все резервисты, начиная с 2014 года, уже проходили службу в этом полку в разные волны мобилизации. 98 процентов из них имеют опыт выполнения боевых задач в Донецкой и Луганской областях.
В общем все практические занятия, а это: ведение специальной разведки, огневая подготовка, тактическая медицина, вождение легкобронированных и грузовых автомобилей, инженерная подготовка, происходят на общем тактическом фоне в рамках учений с привлечением подразделений полка.
Итогом собрания станет 20-километровый суточный выход в полном снаряжении в определенный район для выполнения специальных разведывательно-диверсионных задач в условном тылу противника.
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