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Espreso.tvОбществоСуд арестовал "минера" моста Метро, залог - менее 300 тысяч

Суд арестовал "минера" моста Метро, залог - менее 300 тысяч

Суд принял решение относительно меры пресечения Алексею Бельку, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве

Об этом сообщает Громадське.

«Минера» моста Метро в Киеве суд взял под стражу на 60 суток с правом залога 288 000 гривен.

 

 

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