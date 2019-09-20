Суд арестовал "минера" моста Метро, залог - менее 300 тысяч
20 сентября, 2019, 18:02
Суд принял решение относительно меры пресечения Алексею Бельку, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве
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