Спасатели предупреждают украинцев о заморозках по всей стране, кроме юга
20 сентября, 2019, 09:29
Ночью 21 сентября в Украине ожидается ухудшение погодных условий
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