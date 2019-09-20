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Espreso.tvОбществоСпасатели предупреждают украинцев о заморозках по всей стране, кроме юга

Спасатели предупреждают украинцев о заморозках по всей стране, кроме юга

Ночью 21 сентября в Украине ожидается ухудшение погодных условий

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3 °

По Киевской области ночью 21 сентября на поверхности почвы заморозки 0-3 ° (I уровень опасности).

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