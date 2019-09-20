Собирают доказательства агрессии РФ: военная прокуратура и СБУ проведут следственные действия с моряками

20 сентября, 2019, 17:54

Военная прокуратура Южного региона Украины и СБУ продолжают собирать доказательства вооруженной агрессии РФ, в том числе нападения Черноморского флота России в районе Керченского пролива на экипажи украинских катеров и буксира

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"При процессуальном руководстве Военной прокуратуры Южного региона Украины следственный отдел Управления СБУ в Одесской области расследует уголовное производство, начатое 25 ноября 2018 года по фактам агрессивного ведения войны вооруженными силами и ФСБ РФ путем обстрела и захвата в плен двадцати четырех украинских военнослужащих (трое из которых получили ранения различной степени тяжести), а также военных катеров "Бердянск", "Никополь", буксира "Яны Капу" по признакам ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного ого кодекса Украины ", - отмечают в пресс служба.

В прокуратуре уточнили, что с целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного удержания граждан Украины и захвата военных кораблей следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведение соответствующих следственных и процессуальных действий с моряками, которых удерживали в России.

Собирая факты вооруженной агрессии РФ на территории Украины, Военная прокуратура и в дальнейшем будет стоять на защите целостности и суверенитета государства с целью установления истины в Международном уголовном суде, резюмировали в Военной прокуратуре