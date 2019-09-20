 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСобирают доказательства агрессии РФ: военная прокуратура и СБУ проведут следственные действия с моряками

Собирают доказательства агрессии РФ: военная прокуратура и СБУ проведут следственные действия с моряками

Военная прокуратура Южного региона Украины и СБУ продолжают собирать доказательства вооруженной агрессии РФ, в том числе нападения Черноморского флота России в районе Керченского пролива на экипажи украинских катеров и буксира

Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

"При процессуальном руководстве Военной прокуратуры Южного региона Украины следственный отдел Управления СБУ в Одесской области расследует уголовное производство, начатое 25 ноября 2018 года по фактам агрессивного ведения войны вооруженными силами и ФСБ РФ путем обстрела и захвата в плен двадцати четырех украинских военнослужащих (трое из которых получили ранения различной степени тяжести), а также военных катеров "Бердянск", "Никополь", буксира "Яны Капу" по признакам ч. 2 ст. 437, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного ого кодекса Украины ", - отмечают в пресс служба.

В прокуратуре уточнили, что с целью документирования фактов агрессивного ведения войны Вооруженными силами РФ, незаконного удержания граждан Украины и захвата военных кораблей следователями СБУ запланировано в ближайшее время проведение соответствующих следственных и процессуальных действий с моряками, которых удерживали в России.

Собирая факты вооруженной агрессии РФ на территории Украины, Военная прокуратура и в дальнейшем будет стоять на защите целостности и суверенитета государства с целью установления истины в Международном уголовном суде, резюмировали в Военной прокуратуре

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать