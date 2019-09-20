Рига собирается ввести налог для туристов

20 сентября, 2019, 09:08

С 2021 года туристы, посещающие Ригу, будут платить пошлину, которая пойдет на финансирование развития Риги как туристического города и его популяризации за рубежом

Об этом пишет Delfi .

Соответствующий проект одобрила Комиссия Рижской думы по Финансовым и административных дел.

С каждого отеля или хостела планируется брать по одному евро в день за туриста, который там находится, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должно превышать 10 евро за туриста.

Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.

Отели должны будут ежемесячно отчитываться о количестве отдыхающих и о сумме уплаченной за них пошлины.

Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах - например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др. В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.