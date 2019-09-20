Рига собирается ввести налог для туристов
Об этом пишет Delfi .
Соответствующий проект одобрила Комиссия Рижской думы по Финансовым и административных дел.
С каждого отеля или хостела планируется брать по одному евро в день за туриста, который там находится, однако в сумме пошлина за непрерывное пребывание в Риге не должно превышать 10 евро за туриста.
Ночлег детей до 12 лет пошлиной не облагается.
Отели должны будут ежемесячно отчитываться о количестве отдыхающих и о сумме уплаченной за них пошлины.
Аналогичные туристические пошлины существуют во многих туристических городах - например, в Берлине, Амстердаме, Риме, Венеции, Вене, Брюсселе, Лиссабоне и др. В соседней Литве туристическая пошлина была введена 1 января 2016 года в Каунасе и 1 июля 2018 года в Вильнюсе.
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