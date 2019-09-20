 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРада приняла закон о Плане обороны Украины

Рада приняла закон о Плане обороны Украины

Депутаты приняли во втором чтении проект закона "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011)

Об этом сообщается на сайте Рады.

Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, докладывая законопроект проинформировал, что ко второму чтению поступило две поправки, одна из которых была поддержана. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом.

Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" во втором чтении и в целом поддержали 286 народных депутатов.

Принятие Закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры.

"Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - отмечают в пояснительной записке.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать