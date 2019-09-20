Рада приняла закон о Плане обороны Украины
Об этом сообщается на сайте Рады.
Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, докладывая законопроект проинформировал, что ко второму чтению поступило две поправки, одна из которых была поддержана. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом.
Проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" во втором чтении и в целом поддержали 286 народных депутатов.
Принятие Закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины плана обороны Украины и утверждения его структуры.
"Издание указанных документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне", - отмечают в пояснительной записке.
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