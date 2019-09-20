Рада назначила Штучного руководителем парламентского аппарата
20 сентября, 2019, 11:51
Народные депутаты избрали руководителя Аппарата Верховной Рады
Об этом передает Еспресо.TV
Руководителем Аппарата парламента стал Штучный Вячеслав Васильевич.
За это решение проголосовали 340 нардепов, против - 0, воздержались - 3.
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