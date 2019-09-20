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Espreso.tvОбществоРада назначила Штучного руководителем парламентского аппарата

Рада назначила Штучного руководителем парламентского аппарата


фото: slovoidilo
Народные депутаты избрали руководителя Аппарата Верховной Рады

Об этом передает Еспресо.TV

Руководителем Аппарата парламента стал Штучный Вячеслав Васильевич.

За это решение проголосовали 340 нардепов, против - 0, воздержались - 3.

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