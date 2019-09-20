В ПриватБанке заявили, что их главный офис пикетируют работники завода Коломойского
Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
"Утром 20 сентября 2019 года с 7:45 утра 10 автобусов с рабочими Никопольского завода ферросплавов завода окружили здание главного офиса ПриватБанка в Днепре. На текущий момент у здания банка бастуют около 500 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что банкиры поговорили с протестующими и отметили, что выполнение заводом обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования.
"В ходе встречи с рабочими завода, на которой были озвучены позиции сторон, банкиры отметили, что выполнение предприятием своих обязательств перед НБУ является следствием договора поручительства по кредитам рефинансирования, полученных владельцами банка до его национализации 10 лет назад, когда и банк, и завод принадлежали одной группе владельцев ", - пояснили в банке.
В ПриватБанке расценивают это как попытку давления, ведь он, банк, не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов.
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