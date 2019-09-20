"Импичмент Коломойскому": на Банковой активисты требуют лишить олигарха украинского гражданства
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV с места событий.
Возле Офиса президента собираются люди. Их уже несколько десятков, они стоят с флагами политсилы "Демсокира", держат в руках плакаты с требованием лишить олигарха Игоря Коломойского его украинского паспорта.
Они отмечают, что олигарх Коломойский слишком активно вмешивается в политическую жизнь Украины, в частности пытается влиять на внешнюю политику и на банковскую систему. Так же активистов возмущает и недавний открытый визит Игоря Коломойского в ОПУ.
Даже пресс-служба Зеленского впоследствии опубликовала фото встречи и сообщала, что на встрече речь шла о ведении бизнеса в Украине и об энергетических вопросах.
И теперь представители "Демсокиры" хотят, чтобы Коломойского лишили украинского гражданства, чтобы им могли заняться международные судебные и следственные органы.
Весной американское ФБР начало дело против Коломойского, в частности по отмыванию средств. Активисты говорят, что спокойными акциями не ограничатся и планируют прибегнуть к более радикальным шагам.
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