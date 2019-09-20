"В субботу будет холодно, а в воскресенье существенно потеплеет" - Наталья Диденко дала прогноз на выходные
21 сентября, 2019, 07:13
Воскресенье будет теплым: температура составит 15-21 градус тепла
Об этом сказала Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV .
Прогноз на субботу:
Запад: порывистый ветер, +11...+15 градусов, вероятны небольшие дожди.
Север: местами осадки, но много солнца, +13...+14 градусов.
Восток: небольшие дожди, максимум 12-16 градусов тепла.
Центр: переменчивая погода, иногда облачная, иногда солнечная. +13...+17 градусов.
Юг: существенные осадки маловероятны, много солнца 17-19 градусов тепла. В Крыму до +22.
В Киеве +13, дождь утром, днем солнечно.
Ночью 21 сентября, везде, кроме юга - заморозки.
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