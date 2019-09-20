"Киев-Баскет" победил в квалификационном матче Лиги чемпионов

20 сентября, 2019, 20:41

20 сентября в квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов "Киев-Баскет" победил "Капфенберг" -

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов украинский "Киев-Баскет" победил австрийский "Капфенберг" со счетом - 73:63 (первый матч 66:66), и вышел во второй этап квалификации где сыграет против испанского "Сан-Пабло Бургос".

В первые два периода игра между командами была довольно ровная, о чем свидетельствуют их результаты, 14:14 в первом, и победа "Капфенберга" во втором раунде - 18:16.

Однако в третьем киевляне собрали все силы в кулак и выдали результативную игру, которая и обеспечила "Киев-Баскету" преимущество в 15 очков - 27:10.

Четвертый период киевляне начали неуверенно, проигрывая по ходу игры 12:2, однако смогли собраться и сохранить преимущество. Итак, четвертый период - 16:21 в пользу австрийцев. И общий счет матча - 73:63.

На втором этапе квалификации победитель пары "Киев-Баскет" встретится с испанским "Бургосом". Матчи состоятся 26 и 29 сентября. Первый матч зиграеться на киевском площадке.