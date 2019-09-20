"Киев-Баскет" победил в квалификационном матче Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В квалификационном матче баскетбольной Лиги чемпионов украинский "Киев-Баскет" победил австрийский "Капфенберг" со счетом - 73:63 (первый матч 66:66), и вышел во второй этап квалификации где сыграет против испанского "Сан-Пабло Бургос".
В первые два периода игра между командами была довольно ровная, о чем свидетельствуют их результаты, 14:14 в первом, и победа "Капфенберга" во втором раунде - 18:16.
Однако в третьем киевляне собрали все силы в кулак и выдали результативную игру, которая и обеспечила "Киев-Баскету" преимущество в 15 очков - 27:10.
Четвертый период киевляне начали неуверенно, проигрывая по ходу игры 12:2, однако смогли собраться и сохранить преимущество. Итак, четвертый период - 16:21 в пользу австрийцев. И общий счет матча - 73:63.
На втором этапе квалификации победитель пары "Киев-Баскет" встретится с испанским "Бургосом". Матчи состоятся 26 и 29 сентября. Первый матч зиграеться на киевском площадке.
Читайте также
-
20 сентября, 2019 Кидрук, Калигула и другие - 5 книг сентября
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!
-
17 сентября, 2019 Виталий Портников: "Олигархи " воспитывают украинцев
Читайте также
-
19 сентября, 2019 Виталий Портников: Путин превращает Зеленского в Порошенко
-
-
18 сентября, 2019 Топ-15 самых вкусных чаев и глинтвейнов: сделай осень горячей!