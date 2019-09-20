"Красная линия" в 19:30: "формула Штайнмайера" - путь к миру или капитуляция перед агрессором, компромиссы правительства и Коломойского по ПриватБанку и все главные события
Обсудим главные события последних семи дней и определим пересекла ли власть на этой неделе красные линии. Выясним, что означает для Украины "формула Штайнмайера", является ли это путем к миру, или капитуляцией перед агрессором. Обсудим намерения Коломойского получить компенсацию за ПриватБанк и узнаем пойдет ли правительство на компромисс с олигархом.
Начало в 19:30.
Ведущий - Сергей Высоцкий, известный украинский журналист, народный депутат 8-го созыва.
Гости:
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Дмитрий Костюк, народный депутат, "Слуга народа"
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Даниил Лубкивский, дипломат
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Михаил Забродский, народный депутат, фракция "Европейская Солидарность"
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Владимир Балух, политический заключенный путинского режима
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Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва
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Михаил Басараб, политолог
Ток-шоу "Красная линия" - авторский проект известного журналиста и политика Сергея Высоцкого на Телеканале Еспресо.
Красная линия разделила Украину на до и после. Красная линия Майдана. Красная линия войны. Красная линия крови. Красная линия - это наша история, язык, национальная идентичность и безопасность. Красная линия государственности слишком тонкая. Это - предел, который не имеет права пересечь власть.
Каждую пятницу в 19:30 на телеканале Еспресо мы следим за красными линиями Украины. И не даем их пересечь.
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