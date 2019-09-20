"Доволен отношением власти": появилось видео с задержанным в РФ шаманом Габышевым, который шел выгонять Путина

20 сентября, 2019, 13:57

Александр Габышев сейчас находится в Якутии, куда его направили самолетом

Об этом сообщает российское "МК", в распоряжение которого попала запись.

На видео задержанный в Бурятии шаман сидит на диване.

Недовольный властью Путина Габышев теперь положительно оценивает работу людей в масках, которые его задерживали. "Со мной обращались корректно, ребята замечательные", - говорит он.

Шаман также отмечает, что его "и кормили, и поили, и обследование провели".

Он встречался со следователем, который проводил допрос.