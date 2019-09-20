"Доволен отношением власти": появилось видео с задержанным в РФ шаманом Габышевым, который шел выгонять Путина
20 сентября, 2019, 13:57
Александр Габышев сейчас находится в Якутии, куда его направили самолетом
Об этом сообщает российское "МК", в распоряжение которого попала запись.
На видео задержанный в Бурятии шаман сидит на диване.
Недовольный властью Путина Габышев теперь положительно оценивает работу людей в масках, которые его задерживали. "Со мной обращались корректно, ребята замечательные", - говорит он.
Шаман также отмечает, что его "и кормили, и поили, и обследование провели".
Он встречался со следователем, который проводил допрос.
- Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать главу РФ Владимира Путина.
- 19 сентября его похитили в Бурятии, повалили на землю и поволокли в машину
- Спутники российского шамана Александра Габышева, которого задержали во время его похода на Кремль, решили продолжить намеченный им маршрут
- 20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер
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