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Espreso.tvОбщество"Доволен отношением власти": появилось видео с задержанным в РФ шаманом Габышевым, который шел выгонять Путина

"Доволен отношением власти": появилось видео с задержанным в РФ шаманом Габышевым, который шел выгонять Путина


фото: trinixy
Александр Габышев сейчас находится в Якутии, куда его направили самолетом

Об этом сообщает российское "МК", в распоряжение которого попала запись.

На видео задержанный в Бурятии шаман сидит на диване.

Недовольный властью Путина Габышев теперь положительно оценивает работу людей в масках, которые его задерживали. "Со мной обращались корректно, ребята замечательные", - говорит он.

Шаман также отмечает, что его "и кормили, и поили, и обследование провели".

Он встречался со следователем, который проводил допрос.

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