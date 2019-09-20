 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПристайко рассказал, когда Украина получит План действий по членству

Пристайко рассказал, когда Украина получит План действий по членству

Существует два подхода для переговоров по ПДЧ

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью ЕП.

"Существует два подхода. Один подход - говорить в каждом общении с Альянсом: "Доброе утро, дайте ПДЧ", а потом: "Добрый вечер, дайте ПДЧ". Есть те, кто считает, что это эффективно, поскольку мы постоянно заявляем о своем стремлении к ПДЧ, и есть, кстати, правда в их словах", - пояснил Пристайко.

Он также отметил, что второе направление предполагает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно.

Вадим Пристайко сказал, что, когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, что Украина представляет для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить".

"Мы имеем полное право требовать членства в НАТО для Украины. Потому что мы: а) европейская демократия; б) чувствуем, что мы готовы вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность", - добавил министр.

  • Совет НАТО 31 октября проведет заседание в Украине
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

20 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать