Пристайко рассказал, когда Украина получит План действий по членству

20 сентября, 2019, 18:46

Существует два подхода для переговоров по ПДЧ

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал в интервью ЕП.

"Существует два подхода. Один подход - говорить в каждом общении с Альянсом: "Доброе утро, дайте ПДЧ", а потом: "Добрый вечер, дайте ПДЧ". Есть те, кто считает, что это эффективно, поскольку мы постоянно заявляем о своем стремлении к ПДЧ, и есть, кстати, правда в их словах", - пояснил Пристайко.

Он также отметил, что второе направление предполагает, что Украина понимает реальность и просит то, что в принципе доступно.

Вадим Пристайко сказал, что, когда в результате реформирования, стандартизации, улучшения взаимной совместимости и т.д. ситуация доходит до состояния, что Украина представляет для Альянса интерес, то мы говорим: "Мы все еще хотим в НАТО. Если считаете, что для этого нужно ПДЧ - мы готовы к ПДЧ, и мы уже готовы настолько, что можем его быстро выполнить".

"Мы имеем полное право требовать членства в НАТО для Украины. Потому что мы: а) европейская демократия; б) чувствуем, что мы готовы вносить вклад в общую евроатлантическую безопасность", - добавил министр.