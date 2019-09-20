Противовирусные препараты и иммунные сыворотки: особенности применения
Терапевтическое действие сывороток
Эти препараты, нацеленные на "строительство" иммунитета, способствуют развитию пассивной ответа организма на болезнетворные микроорганизмы. Они используются для профилактики и лечения заболеваний инфекционного происхождения. Иммунные сыворотки в своем составе содержат готовые специфические антитела, способные нейтрализовать действие патогенных возбудителей и токсических продуктов их жизнедеятельности.
Иммунные сыворотки при введении здоровому организму создают пассивный иммунитет. Особенно эффективны для лечения и профилактики токсинемичних инфекций (столбняк, ботулизм, газовая гангрена, дифтерия). С терапевтической целью эти препараты вводят как можно раньше в больших дозах внутримышечно или внутривенно.
Особенности иммуномодуляторов
Иммуномодуляторы делятся на две большие группы:
- Иммуностимуляторы заставляют клетки иммунной системы делиться и работать активнее. Препараты применяются для лечения онкопроцесса, гематологических нарушений, некоторых аутоиммунных заболеваний, рассеянного склероза, иммунодефицитов, ВИЧ и вирусных гепатитов.
- Иммуносупрессанты действуют наоборот - заставляют клетки работать менее интенсивно. Такие медикаменты давно и активно используются в ревматологии и онкологии / гематологии качестве базы для лечения многих болезней некорректной активности иммунной системы, других проблем иммунитета, связанных с сверхурочной активностью иммунной системы.
Противовирусные средства для стимуляции иммунитета
В отличие от интерферонов, противовирусные препараты иммуностимулирующее действия не атакуют вирусы непосредственно, а стимулируют иммунную систему на выработку собственных интерферонов. Такие лекарства в общем довольно эффективны. Основное преимущество - их активная формула не базируется на интерферон, а потому наблюдается значительно меньше аллергических реакций во терапии и профилактики заболеваний. Фармацевтические фирмы предлагают противовирусные препараты для детей (из нескольких месяцев) и противовирусные для беременных, которые также можно принимать в период лактации.
Общие рекомендации по укреплению иммунитета
Прием лекарств не единственный способ укрепления иммунной системы. Готовить организм к периодам инфекций и эпидемий нужно постоянно. Важно регулярно заниматься спортом или хотя бы выходить на пешие прогулки, сбалансировано питаться и пить достаточное количество воды, добавлять в рацион свежие сезонные овощи и фрукты, зелень, спать достаточное количество часов. Помните: любой болезнь легче предупредить, чем лечить. Но если уж и нужно принимать какие-то препараты, то обязательно обратитесь к специалисту.
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