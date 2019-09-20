Прокуратура просит арестовать "минера" моста Метро

20 сентября, 2019, 12:19

Для "минера" Алексея Белько требуют избрать меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщается на сайте Днепровского райсуда Киева.

"Днепровский районный суд Киева сообщает, что 20 сентября 2019 года в суд поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве №12019100040007826 от 18.09.2019 года в отношении Белько А.Н., подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч .2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины ", - отмечается в сообщении.

Следственный судья Юлия Иванина начнет рассмотрение этого ходатайства в пятницу в 14.00.