Подготовка к отопительному сезону: Укртрансгаз реконструировал 5 котельных на объектах ГТС

20 сентября, 2019, 11:43

Завершилась реконструкция и введены в эксплуатацию 5 котельных на объектах газотранспортной системы Украины

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в Facebook.

В частности, завершили реконструкцию и ввели в эксплуатацию 5 котельных на объектах ГТС - на КС "Орловка", КС "Ананьев", КС "Голятин", КС "Красилов и на Гайсинской промплощадке филиала "ВРТП" Укргазэнергосервис".

Отмечается, что после модернизации на котельных значительно сократилось общее энергопотребление (топливного газа и электрической энергии), а объемы выбросов в атмосферу стали ниже установленных экологических нормативов. Это позволило за последние три года сэкономить 5 млн кубометров природного газа для производственных нужд.

Проекты реконструкции котельных предусматривали фактически строительство новых теплоэнергетических объектов с использованием полной автоматизации процессов и возможности дистанционного управления. Также были установлены современные системы сигнализации, коммерческого и технического учета, очистки воды и контроля загазованности.

А старые тепловые сети были заменены специальными стальными трубопроводами, предварительно изолированными вспененным полиуретаном.

Расчетный срок службы установленного оборудования составляет не менее 20 лет.