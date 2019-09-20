Подготовка к отопительному сезону: Укртрансгаз реконструировал 5 котельных на объектах ГТС
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в Facebook.
В частности, завершили реконструкцию и ввели в эксплуатацию 5 котельных на объектах ГТС - на КС "Орловка", КС "Ананьев", КС "Голятин", КС "Красилов и на Гайсинской промплощадке филиала "ВРТП" Укргазэнергосервис".
Отмечается, что после модернизации на котельных значительно сократилось общее энергопотребление (топливного газа и электрической энергии), а объемы выбросов в атмосферу стали ниже установленных экологических нормативов. Это позволило за последние три года сэкономить 5 млн кубометров природного газа для производственных нужд.
Проекты реконструкции котельных предусматривали фактически строительство новых теплоэнергетических объектов с использованием полной автоматизации процессов и возможности дистанционного управления. Также были установлены современные системы сигнализации, коммерческого и технического учета, очистки воды и контроля загазованности.
А старые тепловые сети были заменены специальными стальными трубопроводами, предварительно изолированными вспененным полиуретаном.
Расчетный срок службы установленного оборудования составляет не менее 20 лет.
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