Оржель рассказал о сценарии в случае неподписания договора по газу с РФ
20 сентября, 2019, 14:21
В случае неподписания с Россией договора о транзите газа на европейских условиях, в украинских хранилищах достаточно газа
Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Мы готовы, если не будет транспортировки, учитывая те объемы газа, которые у нас есть. Газотранспортная система отрабатывает работу в чрезвычайном режиме, и персонал отрабатывает работу в режиме реверса, а также обеспечение снабжение необходимыми объемами газа в случае остановки", - отметил министр.
Ранее Еврокомиссия официально подтвердила информацию о проведении 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультаций по газоснабжению между ЕС, Украиной и РФ.
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