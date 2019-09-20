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Espreso.tvОбществоОржель рассказал о сценарии в случае неподписания договора по газу с РФ

Оржель рассказал о сценарии в случае неподписания договора по газу с РФ


фото: kmu.gov.ua
В случае неподписания с Россией договора о транзите газа на европейских условиях, в украинских хранилищах достаточно газа

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Мы готовы, если не будет транспортировки, учитывая те объемы газа, которые у нас есть. Газотранспортная система отрабатывает работу в чрезвычайном режиме, и персонал отрабатывает работу в режиме реверса, а также обеспечение снабжение необходимыми объемами газа в случае остановки", - отметил министр.

Ранее Еврокомиссия официально подтвердила информацию о проведении 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультаций по газоснабжению между ЕС, Украиной и РФ.

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