Нижняя палата Конгресса США одобрила $ 250 млн военной помощи Украине

20 сентября, 2019, 08:04

В четверг, 19 сентября, Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $ 250 млн на военную помощь Украине

Об этом сообщает Defense News.

Согласно законопроекту о временном финансировании федерального правительства, выделение средств на военную помощь Украине продолжат с нового финансового года, который в США начинается 1 октября.

Сейчас законопроект должен рассмотреть Сенат Конгресса США. Рассмотрение документа запланировано на следующую неделю.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине.

Государственный департамент США согласовал выделение Украине $ 141 500 000 на усиление безопасности и обороны, в частности на приобретение стрелкового оружия.