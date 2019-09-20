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Espreso.tvОбществоNewsOne обжалует решение Нацсовета в Окружном суде

NewsOne обжалует решение Нацсовета в Окружном суде

NewsOne обратился в Окружной административный суд с иском, в котором требует отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о результатах внеплановой проверки канала

Об этом говорится в сообщении на сайте суда

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 9 декабря подготовительное заседание по делу об отмене результатов внеплановой выездной проверки NewsOne", - сообщает пресс служба суда.

Речь идет о заключении по проверке 5 сентября 2019 года. Тогда регулятор решил обратиться в суд о лишении лицензии общества "Новости 24 часа", в который входит телеканал NewsOne.

Это решение Нацсовет обосновал фактами "разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в эфире канала".

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