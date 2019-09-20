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Espreso.tvОбществоНардеп от "Слуги народа" задремал в сессионном зале. Фото

Нардеп от "Слуги народа" задремал в сессионном зале. Фото

Алексея Устенко застали, когда он лежал на столе в сессионном зале Верховной Рады

Фотографией поделился на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

В комментариях к фотографии пользователи выразили разные предположения.

"Нет, ну а что? Молодой, зеленый ... ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", - шутили в комментариях.

Кто-то предположил, что депутат таким образом охраняет телефон от камер журналистов.

"Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", - высказался один из пользователей.

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