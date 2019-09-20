Нардеп от "Слуги народа" задремал в сессионном зале. Фото
20 сентября, 2019, 13:22
Алексея Устенко застали, когда он лежал на столе в сессионном зале Верховной Рады
Фотографией поделился на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.
В комментариях к фотографии пользователи выразили разные предположения.
"Нет, ну а что? Молодой, зеленый ... ему еще по дискотекам бегать, а он на комитетах всю ночь", - шутили в комментариях.
Кто-то предположил, что депутат таким образом охраняет телефон от камер журналистов.
"Если такой слабенький, надо было сидеть дома и не идти в депутаты", - высказался один из пользователей.
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