Нафтогаз поднял цены на голубое топливо с 1 октября
20 сентября, 2019, 16:56
НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования
Об этом сообщает пресс служба компании
Цены для предприятий повысятся на 5%, что приведет к росту цен и для населения.
По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.
Предложения цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м.
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
-
Читайте также
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-