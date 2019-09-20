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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз поднял цены на голубое топливо с 1 октября

Нафтогаз поднял цены на голубое топливо с 1 октября


фото: reuters
НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Об этом сообщает пресс служба компании

Цены для предприятий повысятся на 5%, что приведет к росту цен и для населения.

По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Предложения цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м.

 

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