Нафтогаз поднял цены на голубое топливо с 1 октября

20 сентября, 2019, 16:56

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ с 1 октября для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования

Об этом сообщает пресс служба компании

Цены для предприятий повысятся на 5%, что приведет к росту цен и для населения.

По сравнению с ценами на сентябрь 2019 года, в октябре цены вырастут на 4,9-5,6%.

Предложения цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4 899,00 - 5 458,00 грн/тыс. куб. м.