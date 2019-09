На Техас обрушился мощный шторм: двое погибших, введено чрезвычайное положение

Как сообщает Associated Press, в пострадавших районах ведется поисково-спасательная операция.

В связи с непогодой более 900 рейсов были отменены или задержаны.

Также водой затопило окраины города Хьюстон.

Губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим чрезвычайной ситуации в связи с тропическим штормом.

I've declared a state emergency amid amid flooding from Tropical Storm Imelda.



This gives counties counties access to state resources as they respond to the flooding.



This adds to water rescue squads already deployed by TX. #txlege



https://t.co/jBe7GCn2Vi via @TexasTribune