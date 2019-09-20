На границе с Крымом строят новые пункты пропуска
20 сентября, 2019, 16:26
На админкордоне аннексированного Крыма с Херсонской областью начали строить новые зоны пунктов пропусков
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам председателя Херсонской ОГА, 20 сентября начато строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"
"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - отметил Гусев.
- В Херсонской области на админкордони с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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