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Espreso.tvОбществоНа границе с Крымом строят новые пункты пропуска

На границе с Крымом строят новые пункты пропуска


фото: khoda.gov.ua
На админкордоне аннексированного Крыма с Херсонской областью начали строить новые зоны пунктов пропусков

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам председателя Херсонской ОГА, 20 сентября начато строительство новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак"

"Уже сегодня начались работы на объектах для своевременного и качественного выполнения задания президента Владимира Зеленского, который поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября", - отметил Гусев.

  • В Херсонской области на админкордони с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
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