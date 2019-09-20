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Espreso.tvОбществоНа 90 дней больше: Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"

На 90 дней больше: Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров"


фото: facebook
Президент Украины подписал закон, предусматривающий отсрочку штрафов для владельцев авто на иностранной регистрации до 20 ноября 2019 года

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада поддержала законопроект №1030 в целом 12 сентября.

12 сентября за соответствующий законопроект проголосовали 284 народных избранника. Против - 38, воздержались - 8, а еще 70 - не голосовали. Закон начинает действовать со дня его опубликования.

Итак, срок, в течение которого владельцы автомобилей на еврономерах могут растаможить свой автомобиль без применения штрафов, увеличили на 90 дней - с 270 до 360 дней. В то же время растаможить свои автомобили их владельцы смогут только по 100-процентным ставкам акцизного сбора.

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