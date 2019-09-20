Милованов о рынке земли: надо бояться не иностранцев, а "черных денег"

20 сентября, 2019, 14:43

С запуском рынка земли создадут систему мониторинга желающих

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Правильно бояться не иностранцев, а правильно бояться "черных денег". Или мы не знаем, кто действительно ими владеет, или нам не нравятся методы управления или ведения бизнеса тех людей, кто приходит с "черными деньгами" (без разницы от того, иностранцы они или украинцы). Иногда украинские "черные деньги" есть такие же плохие как и иностранные ", - рассказал министр.

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Отмечается, что необходимо будет установить, кто является конечным владельцем денег, за которые собираются приобрести землю.

"Нам нужно знать, не только кто является собственником официально (конечным собственником), но и откуда деньги. Мы будем создавать систему мониторинга. А откуда 50 тыс. долларов? Наличными? А что в налоговой декларации? 0. Никогда нигде не работал? С таким соглашением будут проблемы, возможно, дополнительная проверка, возможно, запрет ", - пояснил Милованов.