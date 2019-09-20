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Espreso.tvОбществоМоряк Чулиба встретился с собакой Джесси с буксира "Яны-Капу". Видео

Моряк Чулиба встретился с собакой Джесси с буксира "Яны-Капу". Видео

Бывший военнопленный моряк Сергей Чулиба встретился с собакой Джесси, которая также была захвачена русскими в Керченском проливе, но была освобождена раньше всех остальных членов экипажа

Об этом моряк Чулиба сообщил у себя в Facebook.

Напомним, 29 июля Джесси вернули Украине.

Животное содержали сотрудники российской ФСБ в оккупированной Керчи.

О захваченной собаке практически сразу после встречи с адвокатами сообщили моряки - члены экипажа буксира "Яны-Капу", попросили ее найти и попробовать вернуть домой.

Джесси вернется к экипажу как только они получат судно.

 

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